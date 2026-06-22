В Калуге будут выяснять, что течёт на улице 65 лет Победы

В понедельник, 22 июня, калужанин сообщил о проблеме с протечкой на улице 65 лет Победы в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

— 65 лет Победы и Фомушина - никто и не собирается устранять течь, - пишет горожанин. - Течёт уже около месяца.

— На этой неделе обследуем этот участок, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.