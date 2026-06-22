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Недвижимость и ЖКХ

В жилом доме на улице Билибина течёт ржавая вода

Евгения Родионова
22.06, 11:37
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Об этом в субботу, 20 июня, рассказал калужанин в комментариях в социальной сети.

— А что происходит с водой в доме №15 на улице Билибина? - поинтересовался мужчина. - Ежедневно из крана течёт ржавчина.

— Специалисты отобрали пробы воды для анализа, - комментирует ситуацию «Калугаоблводоканал». - В контрольных точках пробы воды и её показатели находятся в пределах нормы, опасности для её использования нет. Возможно, проблема во внутридомовых сетях.

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