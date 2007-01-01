В деревне Зимницы Перемышльского района восстановили подачу воды

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила прокуратура Перемышльского района.

Ранее из-за падения давления в скважине на водозаборе подачу воды временно приостановили.

Сейчас ремонтные работы провели, водоснабжение восстановили.

Прокуратура обязала «Калугаоблводоканал» пересчитать жителям плату за воду на те дни, когда её не было.