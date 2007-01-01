В деревне Зимницы Перемышльского района восстановили подачу воды
Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила прокуратура Перемышльского района.
Ранее из-за падения давления в скважине на водозаборе подачу воды временно приостановили.
Сейчас ремонтные работы провели, водоснабжение восстановили.
Прокуратура обязала «Калугаоблводоканал» пересчитать жителям плату за воду на те дни, когда её не было.
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