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Недвижимость и ЖКХ

В деревне Мстихино несколько улиц останутся без электричества

Евгения Родионова
18.06, 14:00
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Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службу городской администрации. Причина отключения - реконструкция сетей.

Электричества не будет 19 июня с 10 утра до 16 часов дня.

По адресам:

  • улица Строителей: дома № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19
  • улица Рябиновая: дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,16,17,86
  • улица Варшавская: дома № 4,6,7,11,12,12а,13,14,15,16,17,19,19а, 25
  • улица Радужная дом 8

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