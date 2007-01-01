В деревне Мстихино несколько улиц останутся без электричества
Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службу городской администрации. Причина отключения - реконструкция сетей.
Электричества не будет 19 июня с 10 утра до 16 часов дня.
По адресам:
- улица Строителей: дома № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19
- улица Рябиновая: дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,16,17,86
- улица Варшавская: дома № 4,6,7,11,12,12а,13,14,15,16,17,19,19а, 25
- улица Радужная дом 8
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь