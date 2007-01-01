В жилом доме на улице Труда в подъезд с чердака сыпется голубиный помёт

В среду, 17 июня, калужанка рассказала о проблеме с чердачным люком в доме №3 по улице Труда в комментариях в социальной сети.

По её словам, состояние самого чердака оставляет желать лучшего: там постоянная сырость, мошкара и влага. Однако главная проблема сейчас - не генеральная уборка, а хотя бы ремонт люка, чтобы мусор перестал падать на проходящих жильцов.

— Регулярно сыпется с люка в подъезд голубиный помёт, камни, перья и прочая грязь, - пишет горожанка. - До сих пор меры не приняты. Страшно выйти из квартиры - всё сыпется на голову. Сами мы убираем этот мусор, хотя платим клининговой компании за уборку подъезда. Хотелось бы, чтобы сотрудники ГЖИ проверили этот чердак на предмет непотребного состояния, но это, наверное, из разряда фантастики. Поэтому просим хотя бы отремонтировать люк.

По словам представителя Государственной жилищной инспекции, в управляющую компанию уже направили требование о необходимости принять меры.