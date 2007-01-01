На футбольной площадке на улице Валентины Никитиной наведут порядок

В понедельник, 15 июня, калужанка рассказала о беспорядке на футбольной площадке возле дома №49 на улице Валентины Никитиной.

По её словам, территория вся в мусоре.

— К кому можно обратиться, чтобы навели порядок на футбольной площадке и территории вокруг неё? - поинтересовалась горожанка. - Управляющая компания трубки не берёт!

— Уборку планируем провести в течение недели, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.