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Недвижимость и ЖКХ

На футбольной площадке на улице Валентины Никитиной наведут порядок

Евгения Родионова
17.06, 08:55
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В понедельник, 15 июня, калужанка рассказала о беспорядке на футбольной площадке возле дома №49 на улице Валентины Никитиной.

По её словам, территория вся в мусоре.

— К кому можно обратиться, чтобы навели порядок на футбольной площадке и территории вокруг неё? - поинтересовалась горожанка. - Управляющая компания трубки не берёт!

— Уборку планируем провести в течение недели, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

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