В Жировском овраге убрали свалку
Во вторник, 16 июня, прокуратура Калужской области сообщила о ликвидации отходов в Жировском овраге.
По данным ведомства, там скопились горы мусора: доски, бутылки, битое стекло, пакеты и картон, - уточнили в прокуратуре.
Природоохранная прокуратура обнаружила эту свалку во время рейда и через суд обязала городские власти всё убрать. Суд встал на сторону прокуроров.
Сейчас решение суда исполнили - территорию полностью очистили от отходов.
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