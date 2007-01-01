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Недвижимость и ЖКХ

В Жировском овраге убрали свалку

Евгения Родионова
16.06, 13:33
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Во вторник, 16 июня, прокуратура Калужской области сообщила о ликвидации отходов в Жировском овраге.

По данным ведомства, там скопились горы мусора: доски, бутылки, битое стекло, пакеты и картон, - уточнили в прокуратуре.

Природоохранная прокуратура обнаружила эту свалку во время рейда и через суд обязала городские власти всё убрать. Суд встал на сторону прокуроров.

Сейчас решение суда исполнили - территорию полностью очистили от отходов.

фото до уборки
фото до уборки

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