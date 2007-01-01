Яму на улице Баррикад заасфальтируют до середины июля
Во вторник, 16 июня, калужанин рассказал о проблеме с асфальтом возле дома №2 на улице Баррикад в комментариях в социальной сети.
По его словам, яму не могут заасфальтировать ещё с зимы.
— После ремонта отсутствует асфальт с зимы, - пишет мужчина. - Решите, пожалуйста, эту проблему.
— Планируем провести асфальтирование до середины июля, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».
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