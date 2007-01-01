Яму на улице Баррикад заасфальтируют до середины июля

Во вторник, 16 июня, калужанин рассказал о проблеме с асфальтом возле дома №2 на улице Баррикад в комментариях в социальной сети.

По его словам, яму не могут заасфальтировать ещё с зимы.

— После ремонта отсутствует асфальт с зимы, - пишет мужчина. - Решите, пожалуйста, эту проблему.

— Планируем провести асфальтирование до середины июля, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».