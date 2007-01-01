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Недвижимость и ЖКХ

В Сухиничах из-за ремонта дороги захламляют территорию возле жилого дома

Евгения Родионова
15.06, 15:55
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Об этом в понедельник, 15 июня, рассказал местный житель в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, возле дома №22 по улице Марченко складывают строительный мусор.

— Почему администрация города Сухиничи не реагирует на захламление неустановленными лицами придомовой территории? - интересуется мужчина. - Нарушается закон Калужской области о благоустройстве, и ответственности никто не несёт. Штраф за данное нарушение приличный, почему бы не пополнить бюджет? Я, как житель данного дома, требую немедленно привести всё в порядок и наказать виновных.

— Идёт капитальный ремонт дороги, - комментирует ситуацию администрация Сухиничского района. - Строительный материал временно складируется на городской территории. По окончании работ, примерно до конца месяца, всё будет вывезено.

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