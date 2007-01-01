В деревне Тереховское крупные отходы лежат на мусорной площадке уже месяц

В среду, 10 июня, житель деревни Тереховское Жуковского района рассказал о проблеме с вывозом мусора в социальных сетях.

По его словам, мусор не вывозят уже месяц.

— Когда вывоз мусора станет нормой? - задаётся вопросом местный житель. - Отсек крупногабаритных отходов не вывозят.

— К сожалению, в настоящее время образовалось большое количество свалок мусора, не относящегося к бытовым отходам, - комментирует ситуацию администрация Жуковского района. - Складирование древесных, растительных и строительных отходов на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам, запрещено. Такой мусор не включён в тариф вывоза отходов и должен утилизироваться физическими и юридическими лицами самостоятельно. Мы вывозим такие отходы, с этой площадки уберём такой мусор в течение двух недель.