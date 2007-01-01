Обнинск
+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На улице Киёвка деревья опилят только в следующем году
Недвижимость и ЖКХ

На улице Киёвка деревья опилят только в следующем году

Евгения Родионова
10.06, 13:20
2 329
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 10 июня, калужанка рассказала о проблеме с деревьями около дома №8 на улице Киёвка.

По её словам, в районе остановки стоит большое мёртвое дерево.

— Рядом ещё парочка таких, - пишет женщина. - Спилите их, пожалуйста. От Киёвки до 906 базы немало умирающих деревьев, но эти прямо близко к остановкам и куда они будут падать, неизвестно.

— Опилить деревья в этом районе планируем в следующем году, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
20%
0%
20%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjI1b292QmZxWDhTWVAralB5dXBLYXc9PSIsInZhbHVlIjoiVWFiblZFaEhqVENSSUVHTUlQN1JORUJqYWQrMityK1hMK09iTWJyMzVxc3h4MDhIOU51d2d5dE84eTk4TkhHQUc0WlkyMUlXbUJVR0t2MTRPOE5EbHVaYTVtaFpHUm4vMHB6RzZmSWxySTFuaVZZMDBvVDZKRExFallSZXd0QmtrSlA0c29hWGlURHVZZmdvSzlFQmt3M1hyME9TR09QVmVGRXJxWkozNkZqNkNxM09KeEdRZUFkbjBuaVFYODNIVHVxSXJZSFgwQkNvY2craUVkajgxRG1ManpoOGwzME40NDk3eWoxSU5DenYza3BYbm5HQTBsL0l2MW1Oa2FKbVlqb2piS0EyT2pZRG9rUk4rY25hbXJZNjFOQlBRMFowYjhvQ2pQc3lWWUZOWVIzM1AwY1BUSEhYaUlwZ1ovWTBjVmgrQWFUODk1MFQ2WThBMmI2S0pJdytqQmREYnpvUStldXd2MEZYMzZKVGp5c0xOck10TGxaZ0lNL0g1QmY2V2lnNjNkQ201ejBEcXBGdEl5NnlXbzIyT1Naa3VYaWw4QkRMamFQcHhlYzJqbGRTNWVwSEh4RkVHeEo0V2xkVSIsIm1hYyI6ImYyNjQ4ODI1NjQ4N2EyM2ZhMWQxOTVlZmJlNTkyN2RkMmU4YWYzYmQ2OTUxNTI3YjU0MTc1ZGRiYWFiMTRmNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFrbG52NEIxUzY5TW93TTZvR2dBY0E9PSIsInZhbHVlIjoiYnphcDliYm0vU3lsM0drQkcvS0thbHFWR1Q1dExKQ3pwTFQxS3ZyZUxPRGl5TS9nOG5KY3NHSmZvM01kb1FBWTUxaWRkKzhScXhKZ3IweElrNGNUMFVNQTliN01zUUtHM2hSQTlhQkx3SXU3WWZZZFM3a1Iyb1YvUU51a0F1TTZKa0UrVk9qOUtCd1F0bWtSMVpXZVpuQlhaZlA5aCtBVTNWcEF3S1drMTFaMS9GbDdQK3R4WUhIRE9VN1RwdTUyNE93cXBVSVQwZVMzMVRkZDBHYnZob2M0TE5pZE1DZUJFcDUzYUtSeWF2QU9kT0Y5SXpTaHFsZG5IaVJUL3BqbVhsY3BXTnd2K2dEVlovdWxEcjVPaXU4WUtxeEdnQ1RzSTNjSG1lYzJDcVFyRCtMODd1UzgwZlVoakJyemFUVmFyeFJmdTdkeW1pUWhSa2xpNXFYTitNTWIxVVZxTVU2L1o5R045akFUYVpNMzFoQjB5ZFdpdnM2VlI3eTFmYThrS0JlYkxPQnlpRmJ3TE95amxERDUwY1QzNllxODdnSlFqOFd6TTF4SGNnNE5FSFEyRXVHS0NYVWYwdUp5N2J6bE5jTG1CYzArVTBDRzNuenJyK1plU3pWbDZtWWdBWmZjaEVucW1STDRNSS9vRUJqN1F5Y2tLL21XQ2krb0VZb3Zka2pSamZVS2ZERUwrN2NURFc2RElNb3N3YXI3cHo0Ylg1YlVoUWhIUjdEazY5cXhtdGtYR0VFRVB3M0RUWmtCRE1uQ0wwUlBVNEhIU0M4U3BTaFhicVdlckREYTUxK3FlRmFxa3ZFMTcwdVFHd3RiNVNQdkpxTE8vL29Jc3Y2TyIsIm1hYyI6ImY2OGIyNzZmNjM2ODc0ZDY2NjBjODM4ZmY1MTc5M2FkOTM1ZmUzMTZlZDQ1MWQ1ZGJmZWU1OTIwNjEzMTg0YmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+