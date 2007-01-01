На улице Киёвка деревья опилят только в следующем году
В среду, 10 июня, калужанка рассказала о проблеме с деревьями около дома №8 на улице Киёвка.
По её словам, в районе остановки стоит большое мёртвое дерево.
— Рядом ещё парочка таких, - пишет женщина. - Спилите их, пожалуйста. От Киёвки до 906 базы немало умирающих деревьев, но эти прямо близко к остановкам и куда они будут падать, неизвестно.
— Опилить деревья в этом районе планируем в следующем году, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
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