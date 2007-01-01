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Недвижимость и ЖКХ

В Мосальском районе ограничили доступ к счётчику

Евгения Родионова
08.06, 15:00
1 634
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В понедельник, 8 июня, прокуратура Мосальского района сообщила об ограничении доступа к прибору учёта тепловой энергии.

По данным ведомства, управляющая компания плохо следила за общим имуществом дома.

Ящик, в котором стоял прибор учёта тепла, был повреждён. Из-за этого посторонние люди могли сломать счётчик или изменить показания на нём.

Прокуратура потребовала от управляющей компании навести порядок. После этого доступ посторонних к счётчику ограничили.

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