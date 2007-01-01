В Мосальском районе ограничили доступ к счётчику
В понедельник, 8 июня, прокуратура Мосальского района сообщила об ограничении доступа к прибору учёта тепловой энергии.
По данным ведомства, управляющая компания плохо следила за общим имуществом дома.
Ящик, в котором стоял прибор учёта тепла, был повреждён. Из-за этого посторонние люди могли сломать счётчик или изменить показания на нём.
Прокуратура потребовала от управляющей компании навести порядок. После этого доступ посторонних к счётчику ограничили.
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