В деревню Нижнее Алопово вернули воду после аварии

В понедельник, 8 июня, прокуратура Перемышльского района сообщила о восстановлении водоснабжения в деревне Нижнее Алопово.

Ранее там случилась авария на водопроводе, и дома на некоторое время остались без холодной воды. Ремонт в срок не сделали.

Прокуратура потребовала от «Калугаоблводоканала» навести порядок. После этого воду в деревню вернули. А жителям пересчитали плату за те дни, когда воды не было.

Кроме того, ответственного сотрудника предприятия привлекли к административной ответственности за то, что он нарушил правила обеспечения людей коммунальными услугами.