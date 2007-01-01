В деревню Нижнее Алопово вернули воду после аварии
В понедельник, 8 июня, прокуратура Перемышльского района сообщила о восстановлении водоснабжения в деревне Нижнее Алопово.
Ранее там случилась авария на водопроводе, и дома на некоторое время остались без холодной воды. Ремонт в срок не сделали.
Прокуратура потребовала от «Калугаоблводоканала» навести порядок. После этого воду в деревню вернули. А жителям пересчитали плату за те дни, когда воды не было.
Кроме того, ответственного сотрудника предприятия привлекли к административной ответственности за то, что он нарушил правила обеспечения людей коммунальными услугами.
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