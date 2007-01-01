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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге оштрафовали сотрудника «Водоканала»

Евгения Родионова
07.06, 12:34
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В воскресенье, 7 июня, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении должностного лица ГП «Калугаоблводоканал» к административной ответственности.

По данным ведомства, один из руководителей «Калугаоблводоканала» больше положенного срока не давал ответ жителю. Человек просил выдать документы, чтобы подключиться к системе водоснабжения и водоотведения. По закону на это есть 30 дней.

Ответ мужчине пришёл только после того, как вмешалась прокуратура.

За это нарушение возбудили дело об административном правонарушении, а также выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

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