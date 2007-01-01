В Калуге оштрафовали сотрудника «Водоканала»

В воскресенье, 7 июня, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении должностного лица ГП «Калугаоблводоканал» к административной ответственности.

По данным ведомства, один из руководителей «Калугаоблводоканала» больше положенного срока не давал ответ жителю. Человек просил выдать документы, чтобы подключиться к системе водоснабжения и водоотведения. По закону на это есть 30 дней.

Ответ мужчине пришёл только после того, как вмешалась прокуратура.

За это нарушение возбудили дело об административном правонарушении, а также выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.