На переулке 2-й Красноармейский в подвал жилого дома течёт глиняная жижа

В пятницу, 5 июня, калужанка рассказала о проблеме с оставленной глиной во дворе дома №12/37 на переулке 2-й Красноармейский.

По её словам, оставленная глина течёт в подвал жилого дома.

— Если бы был насос, то жижу откачали бы из котлована при реконструкции водопровода, а так ковшом экскаватора заливают прямо в приямок, откуда это всё потечёт в подвал жилого дома. Уже просила увезти кучи глины от подъезда-нулевая реакция. А теперь ещё и подвал глиняной жижей зальют.

— Провели обследование, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Подрядчик выполняет модернизацию сетей. Работы ведутся по плану, без нарушений. Планируемые сроки завершения - до конца года.