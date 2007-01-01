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Недвижимость и ЖКХ

На переулке 2-й Красноармейский в подвал жилого дома течёт глиняная жижа

Евгения Родионова
05.06, 11:45
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В пятницу, 5 июня, калужанка рассказала о проблеме с оставленной глиной во дворе дома №12/37 на переулке 2-й Красноармейский.

По её словам, оставленная глина течёт в подвал жилого дома.

— Если бы был насос, то жижу откачали бы из котлована при реконструкции водопровода, а так ковшом экскаватора заливают прямо в приямок, откуда это всё потечёт в подвал жилого дома. Уже просила увезти кучи глины от подъезда-нулевая реакция. А теперь ещё и подвал глиняной жижей зальют.

— Провели обследование, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Подрядчик выполняет модернизацию сетей. Работы ведутся по плану, без нарушений. Планируемые сроки завершения - до конца года.

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