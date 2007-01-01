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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге организация получила штраф за просрочку платежа

Евгения Родионова
04.06, 18:00
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В четверг, 4 июня, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении к административной ответственности ресурсоснабжающей организации за нарушение срока оплаты контракта.

По данным ведомства, одна организация заключила с подрядчиком договор на капитальный ремонт теплосетей. Сумма контракта - больше 197 миллионов рублей.

По условиям договора подрядчик выполнил работы, но заказчик не заплатил ему вовремя.

Прокуратура добилась возбуждения административного дела. Виновную организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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