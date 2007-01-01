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Недвижимость и ЖКХ

На улице Московской на светофорах убрали секунды

Евгения Родионова
04.06, 11:01
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Об этом в среду, 3 июня, рассказала нам читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, на съезде с путепровода в сторону Московской площади на светофорах убрали секунды.

— Там большой и опасный перекрёсток, - пишет горожанка. - Почему убрали секунды, чтобы больше штрафов люди получили? Но ведь это небезопасно, когда не знаешь, сколько секунд осталось! Почему убрали на светофорах секунды?

— В связи с работой интеллектуальной транспортной системы и адаптивного режима работы обратный отсчёт времени идёт как системная ошибка и отражается некорректно, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства города Калуги. - Прорабатываем сейчас вопрос возможности работы обратного отсчёта совместно с адаптивным режимом работы светофоров.

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