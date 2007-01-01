Сквер Болдина «задыхается» от мусора

В среду, 3 июня, в нашу редакцию обратился калужанин с просьбой решить проблему с вывозом мусора возле домов №19 - 21 по улице Болдина.

По его словам, рядом с контейнерной площадкой постоянно вырастают горы мусора.

— Из года в год, из месяца в месяц, и по нескольку раз в месяц, жители близлежащих домов сталкиваются с вопиющим безобразием, - пишет мужчина. - Мусор этот разносит ветром по скверу имени Болдина и близлежащим дворам. Я вижу только один выход: убрать всё и поставить дополнительно большой контейнер и вывозить его раз в неделю или по заполняемости и перенести саму площадку от сквера. Но я думаю перенос ситуацию не исправит. Также на дом №19 можно поставить камеру и наказывать тех, кто вывозит крупногабаритный мусор и обрезки деревьев и кустов. Рядом частный сектор, а так как сжигать мусор на участках запрещено, он весь оказывается у сквера генерала Болдина.

— Место для переноса, к сожалению, отсутствует, - комментируют ситуацию в Управлении городского хозяйства города Калуги. - Свалка образуется за счёт несанкционированного складирования отходов, не входящих в состав твёрдых коммунальных отходов, которые не включены в тариф и не вывозятся региональным оператором, поэтому установка ёмкости под данные отходы невозможна. В текущем году финансирование на видеонаблюдение не выделялось, будем рассматривать возможность установки камеры в последующие годы.