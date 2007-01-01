Возле дома Толмачёвых провели субботник

Во вторник, 2 июня, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме с уборкой территории у дома Толмачёвых.

По её словам, территория вокруг дома №26 на улице Плеханова утонула в мусоре.

— До каких пор будет продолжаться безобразие в Калуге с памятниками, их содержанием и уборкой территорий? - возмущается женщина. - Дом Толмачёвых - памятник архитектуры, есть несколько вывесок, что он охраняется государством. А вокруг него - всё утонуло в мусоре, причём это за забором, которым он огорожен. Лавки за забором поломаны и неокрашены.

— Аналогичная ситуация с домом Циолковского на Георгиевской, - добавила горожанка. - Ещё неделю назад по жалобам жителей обещали убрать свалку возле него, однако «воз и ныне там».

— Второго июня состоялся субботник по уборке прилегающей к зданию территории, - комментирует ситуацию Управление экономики и имущественных отношений города Калуги. - Данное здание передано по договору безвозмездного пользования АНО «Культурно-исторический центр «Возрождение». Организаторами субботника были они.