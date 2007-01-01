В общежитии в Людиново отключили газ

Без этого ресурса остались жители дома №7а на улице Щербакова.

Причиной отключение стала неисправность газового оборудования.

Как сообщили в местной администрации, с жильцами дома встретились представители власти.

- Администрация, УК совместно с депутатами готовы оказать всестороннюю помощь в документальном оформлении, - говорится в комментарии администрации.