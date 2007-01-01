Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В общежитии в Людиново отключили газ
Недвижимость и ЖКХ

В общежитии в Людиново отключили газ

Дмитрий Ивьев
03.06, 15:40
0 187
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Без этого ресурса остались жители дома №7а на улице Щербакова.

Причиной отключение стала неисправность газового оборудования.

Как сообщили в местной администрации, с жильцами дома встретились представители власти.

- Администрация, УК совместно с депутатами готовы оказать всестороннюю помощь в документальном оформлении, - говорится в комментарии администрации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNiK2ZSd05wVWFXTHZKN2x6S0p3b0E9PSIsInZhbHVlIjoiclhrM0JwdXNnVTFUZHo5bzdaaExEMHFHdUM3Z3VPajltN3hpazJoZUhSSjU1R1JoOEZaWkZtSmZzMmtjNWxSVmRRQWdJMExoWU9YYzRQWjU2amhUclcxL1Z2Yk5yVnl6bUZJKzhrVXh4S09IZFY0S0VsRWZUTUMzMXA5K2RLeE44WnBzSXQ0czg5VjdrUWFPVG4wWURoSTJrSytzaGFwdUpnTFpibkdsR2xCcHdPUXNYWDRIbkVBY21UOXN2S3kwMk9NQXFocTBDNzNaejZ1SUcxbXQ0VEdvYlU1V0RtVVhmOVlaZ1dTR2wxOTRNZXhXVlF4c0R2VkdvRUFxZkliQkwvK25FSFVTVEhpWXJmdGxjdWFoRUl4SkhaNHgrUUJDbVpDTjd3RTdwNWJSMG5XMDRjYkN6OWtYcEpwZ1NER3hkZmg3NUFDTm9hb1VEMXd0UlZtd1dJc2czQThWelFUZU5nKyttMC9tNmZJQVdUNnFjeE1sT1dzWHh4ZDdsUm13UTBCUVFvSnlGQzVqeU40SmZYdFFaVXpkTm9VZm5BRndRditHcEdONkFyLzhHU3ZaWkREWGp6eUNqU1Yvc1JRdSIsIm1hYyI6IjIwNTU3OGE1ZDgxZTUyOGZkYWQzMDU0N2RmY2NjOTQ3NjlhMWU4MGRiYmMyZGFhOGEyYTM5MTUwMjYxZmViOTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFOVGZUaGE4NVE2ZER5V0NtL05NZHc9PSIsInZhbHVlIjoiOXVvMTBuMFVuaStvVmoyV3hGNHVVS0U1SVVZUmlqc2w4dGhiYWpYendKYWhXVU9hUFFXSTU1Tno5TFVBZ3B6cXVxM2orNGtVelhzNWc1aWVMTlpNZ24zc2MrczVLYzJvZklyL01sYVl3M1U3MHhMT2ZDa1RyMUYwWW42OEUxYWo1a1dNaEl4MlhDM3NWWmZCQkx2LzJ6eXE1cGZzNDZKdEt1TVpDVFNIOWlHV1luSUhVZGgyejMwSGtGZlIxQ3l6aTdQamZ4QVoyeHEzcXd0ZTJLSldkeGhCYXl6elM1eEpMNnhtK01xTU9ja1JIUy8rZDB5d2Z5SUdGc3pmbjVsandHWkZHeGVjUWtJR3ZMZE9heVlIVnFZQjJ6T2sxdlBOd1B5K2UwdUFwQ0V2K1lTQmkxWThBVDlNajlsRDJWZXcxN2FNSVBySnZwTGxlOTRBL2ZNNlpGTWc1cVg2V2FReFhWQi9EZndrbHZUOWhVMmsvdk1aZmhzZURTYkZxM2YwQlZSYzlSVDliMVhXSEZ0QVRwQ0IxK3gxaEp1TUd1RjBIYVdrZ1BhVFh2TWxrVitpUStXZXhGdFg2ZlFnRDdTelJjQjdWV2ZWRVFBZ0RLeGpYUnRjVzJkamNTakI1cFNwY2FHUnBablRhd3VvVWJSUmhqL0tqZURaY0xOZGdxalJBRkhKUnA3dHRQZTJUdDRXcGZPYU9URVQ5MG1qaUo4ZDlMdm5OK0xVdlhkUkJIc3lDZjhzWW1xbzU3eWo2NzJHUzAwNnpqUG8rdlk0WlhvOVV4ZlNKak9TN1k0dXZqaUI1eFNuckYxNDNCRnhyeU10Znp0bStmUUJ1czN5bWY3ViIsIm1hYyI6IjM4MGE3Njg1YTZhNGVhYTk1ZDEyOTUzZGYxYzQ5OTEyZTYyODJmMWY1OTQzODkzNWIyNzUxYjMzNGQ2ZTdhZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+