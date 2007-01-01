В общежитии в Людиново отключили газ
Без этого ресурса остались жители дома №7а на улице Щербакова.
Причиной отключение стала неисправность газового оборудования.
Как сообщили в местной администрации, с жильцами дома встретились представители власти.
- Администрация, УК совместно с депутатами готовы оказать всестороннюю помощь в документальном оформлении, - говорится в комментарии администрации.
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