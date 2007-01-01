Жителей Калуги предупредили о массовом отключении электричества
Ремонтные работы проходят в среду, 3 июня.
Список адресов утром опубликовала администрация города.
Отключение до 16:00:
- ул. Зелёная,
- ул. Тарутинская,
- ул. Зерновая,
- ул. Валентины Никитиной,
- ул. Строителей д. 1-17,
- ул. Радищева,
- ул. Варшавская д. 4, 6, 7, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 25,
- ул. Рябиновая д. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 23, 86,
- ул. Радужная д. 8.
Отключение с 13:00 до 16:00:
- ул. Николо-Козинская,
- ул. Кирова,
- ул. Степана Разина,
- ул. Тульская.
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