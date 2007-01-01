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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Жителей Калуги предупредили о массовом отключении электричества

Дмитрий Ивьев
03.06, 10:35
2 1090
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Ремонтные работы проходят в среду, 3 июня.

Список адресов утром опубликовала администрация города.

Отключение до 16:00:

  • ул. Зелёная,
  • ул. Тарутинская,
  • ул. Зерновая,
  • ул. Валентины Никитиной,
  • ул. Строителей д. 1-17,
  • ул. Радищева,
  • ул. Варшавская д. 4, 6, 7, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 25,
  • ул. Рябиновая д. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 23, 86,
  • ул. Радужная д. 8.

Отключение с 13:00 до 16:00:

  • ул. Николо-Козинская,
  • ул. Кирова,
  • ул. Степана Разина,
  • ул. Тульская.

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