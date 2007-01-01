Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Калужской области
Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Калужской области

Дмитрий Ивьев
01.06, 14:26
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ситуации с аварийным домом в городе Людиново Калужской области.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Герцена, построенном в 1951 году. В 2018 году его признали аварийным и подлежащим расселению до 2025 года. Однако жильцы до сих пор не получили новые квартиры и вынуждены жить в опасных условиях.

Ситуация обострилась в мае этого года, когда в одной из квартир обрушились потолочные перекрытия. В результате пострадала женщина, которой потребовалась медицинская помощь. Жильцы отмечают, что это не первый случай: конструкции в доме обрушались и ранее.

По факту произошедшего уже начата проверка. Глава СК РФ потребовал от руководителя регионального следственного управления Марка Харламова не только завести уголовное дело, но и доложить о ходе расследования, а также о мерах, которые принимаются для восстановления прав пострадавших жителей.

