В Козельске добились остановки слива нечистот на землю
В понедельник, 1 июня, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о прекращении сброса сточных вод на рельеф местности.
По данным ведомства, на улице Чкалова прорвало канализационную трубу. Она принадлежит предприятию «Калугаоблводоканал». Из-за аварии грязная вода начала выливаться прямо на землю. Ремонт вовремя не сделали.
Прокуратура потребовала от директора компании навести порядок. После этого аварию устранили, и слив нечистот прекратился.
