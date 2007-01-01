В Козельске добились остановки слива нечистот на землю
Недвижимость и ЖКХ

В Козельске добились остановки слива нечистот на землю

Евгения Родионова
01.06, 11:29
В понедельник, 1 июня, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о прекращении сброса сточных вод на рельеф местности.

По данным ведомства, на улице Чкалова прорвало канализационную трубу. Она принадлежит предприятию «Калугаоблводоканал». Из-за аварии грязная вода начала выливаться прямо на землю. Ремонт вовремя не сделали.

Прокуратура потребовала от директора компании навести порядок. После этого аварию устранили, и слив нечистот прекратился.

