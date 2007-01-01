Уличные газопроводы в селе Афанасово планируют построить в будущем году

В четверг, 28 мая, в нашу редакцию обратилась читательница через сообщения обратной связи с просьбой разобраться с проблемой отсутствия газа в селе Афанасово Ульяновского района.

По её словам, станция построена, но не понятно, когда будет газ.

— Будет ли газ в селе Афанасово? - поинтересовалась местная жительница. - Станцию построили, а что дальше?

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Строительство уличных газопроводов в деревне Афанасово планируется в 2027 году.