Уличные газопроводы в селе Афанасово планируют построить в будущем году
В четверг, 28 мая, в нашу редакцию обратилась читательница через сообщения обратной связи с просьбой разобраться с проблемой отсутствия газа в селе Афанасово Ульяновского района.
По её словам, станция построена, но не понятно, когда будет газ.
— Будет ли газ в селе Афанасово? - поинтересовалась местная жительница. - Станцию построили, а что дальше?
В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировали ситуацию:
— Строительство уличных газопроводов в деревне Афанасово планируется в 2027 году.
