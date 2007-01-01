Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Газовщики нашли десятки нарушений при проверке коммунальных квартир в Калуге
Газовщики нашли десятки нарушений при проверке коммунальных квартир в Калуге

Дмитрий Ивьев
29.05, 15:06
О результатах в пятницу, 29 мая, рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Газовщики пришли с проверками в дома с общими кухнями.

В Калуге обследовано 59 зданий. Обнаружены 32 утечки газа, отключены 92 аварийные газовые плиты и семь колонок, которые не были предусмотрены проектами.

В Людиново от газа из-за утечек отключили три дома и 15 газовых плит.

В Кирове – один дом и 17 газовых плит.

- Особую тревогу вызывают незаконно установленные газовые водонагреватели, - прокомментировал Лежнин. - Это может привести к нарушению работы вентиляции, накоплению угарного газа и, как следствие, к тяжёлым отравлениям и летальным исходам.

