Газовщики нашли десятки нарушений при проверке коммунальных квартир в Калуге
О результатах в пятницу, 29 мая, рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
Газовщики пришли с проверками в дома с общими кухнями.
В Калуге обследовано 59 зданий. Обнаружены 32 утечки газа, отключены 92 аварийные газовые плиты и семь колонок, которые не были предусмотрены проектами.
В Людиново от газа из-за утечек отключили три дома и 15 газовых плит.
В Кирове – один дом и 17 газовых плит.
- Особую тревогу вызывают незаконно установленные газовые водонагреватели, - прокомментировал Лежнин. - Это может привести к нарушению работы вентиляции, накоплению угарного газа и, как следствие, к тяжёлым отравлениям и летальным исходам.
