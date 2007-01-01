На четырех улицах Калуги отключат электричество
Работы по реконструкции воздушной линии пройдут в пятницу, 29 мая, сообщили в городской администрации.
Света не будет с 10:00 по 17:00 по следующим адресам:
- ул. Строителей, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
- ул. Варшавская, 4, 6, 7, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 25,
- ул. Рябиновая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 86,
- ул. Радужная, 8.
