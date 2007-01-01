Новую водонапорную башню установили в Калужской области
Работы проведены в деревне Хохловка Перемышльского района.
- Напомним, зимой из-за аномальных морозов произошло обледенение конструкции, что привело к её обрушению, - рассказали в четверг, 28 мая, в областном водоканале.
После завершения обваловки грунтом и проведения пуско-наладочных испытаний объект будет введён в эксплуатацию.
