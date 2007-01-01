Калужане просрочили платежи за газ на 28 миллионов рублей
С начала года поставщик ресурса подал в суды 2250 исков, сообщили 28 мая в администрации Калуги.
Как только закончился отопительный сезон, более 80 должников вовсе остались без газа - им отключили подачу топлива. Общий долг этих людей превышает четыре миллиона рублей.
Некоторых неплательщиков ждёт ещё более серьёзная ответственность: несколько человек сами самовольно врезались в газовую трубу после отключения, и теперь их дела переданы в полицию.
