На Борщевском кладбище разрастается стихийная свалка


На Борщевском кладбище разрастается стихийная свалка

Евгения Родионова
28.05, 10:17
Об этом в среду, 27 мая, рассказал калужанин в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, эта проблема наблюдается каждый год.

— Ту, что со стороны забора птицефабрики, уже устали разгребать, потому что доступ к соседним захоронениям начисто блокируется мусором, - пишет мужчина. - Обращались на Телевизионную. В башне о проблеме в курсе, но регулярный мониторинг и вывоз не налажен, официальных точек размещения мусора, очевидно, недостаточно. Недалеко захоронения воинов, нужно навести порядок, и желательно на регулярной основе.

— Из-за большого объема работ после праздничных дней уборка будет проведена до 15 июня, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Вывоз мусора на этом кладбище проводится на регулярной основе согласно графику два раза в месяц.

