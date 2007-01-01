В Малоярославце парню, избившему прохожего, грозит колония

В четверг, 28 мая, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

— В марте 2024 года мужчина находился на улице города Малоярославца. Из хулиганских побуждений он избил прохожего, а также ударил его стеклянной бутылкой по голове. Пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, - пояснили в прокуратуре.

Теперь молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.