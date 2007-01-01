Открытый люк на переулке Юрия Казанкова планируют закрыть до конца месяца

В понедельник, 26 мая, калужанка рассказала о проблемном люке в комментариях в социальной сети.

По её словам, эту проблему не могут решить уже длительное время.

— Можно, пожалуйста, этот люк включить в памятник архитектуры Калуги, - пишет женщина. - Осень простоял, зиму тоже с достоинством выдержал, весну встретил, видимо и лето проведёт с тем же открытым порталом. Я понимаю, что сразу сделать не получается, но уже прошло столько времени.

— Знаем об этом люке, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Ремонтные работы запланированы до конца этого месяца.