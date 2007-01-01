Один из районов Калужской области остался без газа
Во вторник, 26 мая, ремонтные работы начались в Тарусском районе.
До 9 утра 27 мая во всем муниципалитете не будет газа.
Также из-за этого не поступает горячая вода с котельных.
Местных жителей власти ранее предупреждали, что газ будет стравливаться в атмосферу. Это может сопровождаться характерным запахом.
