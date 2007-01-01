Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На улице Георгия Димитрова мусор в контейнерах лежит больше месяца
Евгения Родионова
26.05, 10:46
Об этом во вторник, 26 мая, сообщила калужанка в социальных сетях.

По её словам, возле дома №6 мусорную площадку не убирали с 15 апреля.

— Писала ранее неоднократно, - пишет горожанка. - Полтора месяца получаю отписки: перенесли на две недели, перенесли на три недели, перенесли на две недели. Зачем людей призывают выходить на субботники, вычищать и наводить порядки на придомовых территориях? Мы этот палисадник «вылизали», всю грязь вычистили, десятки мешков мусора выкинули для того, чтобы весь наш труд был впустую? Посмотрите, что творится! Зелёная зона превратилась в стихийную свалку. И это центр Правобережья. Чем дольше не убирают, тем больше эта свалка становится.

— Уборка площадки включена в план, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Сейчас очень большой объем работ по всему городу.

