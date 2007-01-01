Жителям Жиздры вернули воду
Жителям Жиздры вернули воду

Дмитрий Ивьев
25.05, 15:24
На прошедших выходных в городе наблюдалось пониженное давление или полное отсутствие воды.

- В итоге продолжительных поисков сегодня за городом была обнаружена скрытая утечка на чугунном магистральном трубопроводе диаметром 150 мм, - рассказали 25 мая в «Калугаоблводоканале». - Отсутствие вытекания наружу не позволило сразу обнаружить аварийный участок.

Для обеспечения жителей водой специалистам удалось перезапустить сети города по другой линии водоснабжения, которая не проходит через место аварии.

В настоящее время утечка устранена.

