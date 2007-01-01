Весь Тарусский район останется без газа

На следующей неделе там будут менять трубу.

Из-за этого с 9 утра 26 мая до 9 утра 27 мая подача газа во всем районе будет приостановлена, предупредили местные власти.

- Для обеспечения безопасного проведения работ убедительно просим вас 26.05.2026 года до 9:00 часов произвести отключение газового оборудования от сети газопотребления путем перекрытия всех запорных устройств: кран на фасаде вашего частного жилого дома, кран на фасаде предприятия, кран на отпуске перед газовым оборудованием квартиры.

Также в эти сутки будет отсутствовать централизованное горячее водоснабжение.