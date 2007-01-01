Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Людиново жилой дом «тонет» в фекалиях
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново жилой дом «тонет» в фекалиях

Евгения Родионова
22.05, 14:00
Об этом в четверг, 21 мая, рассказала жительница города Людинова в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, проблемы в доме №6 на улице 3-го Интернационала.

— Управляющая компания пригнала одну машину, откачала и попросила подписать акт, -пишет женщина. - Администрация Людиново и Калужский водоканал обещали разобраться и перезвонить. До сих пор ждём решения или ответа. Жилищная инспекция по Калужской области приняла заявку и ничем помочь, к сожалению, не может. Вот и куда ещё обратиться? Вонь жуткая, на улице +30. Пока дома рухнут, откачивают во двор! Куда ещё обращаться?

— В настоящее время специалисты проводят работы на коллекторе, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Завершить их планируется до конца недели, по возможности раньше.

