В Людиново ремонтируют крыши пяти домов

В районном центре ведется капитальный ремонт.

- Сейчас масштабные работы идут сразу на нескольких объектах: Герцена, 23, Маяковского, 272, Козлова, 29, Осипенко, 73 и 6, - рассказал 21 мая глава района Геннадий Ананьев. - Ведутся работы по утеплению перекрытий, гидроизоляции, замене карнизных свесов, деревянных и металлических конструкций.

На следующей неделе начнётся ремонт на улицах Семашко, 9 и Фокина, 12.