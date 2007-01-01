В Калуге меняют трубы на улице Путейской

О ходе работ в пятницу, 22 мая, рассказали в управлении городского хозяйства.

- Уже проложено 1050 метров нового трубопровода методом горизонтально направленного бурения, - пояснили коммунальщики. - Сейчас специалисты выполняют сварку труб и готовят следующие участки к ремонту.

Пока готовность объекта составляет 31%. Завершить работы планируют летом.