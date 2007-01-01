В калужской деревне восстановили водоснабжение
В четверг, 21 мая, прокуратура Калужской области сообщила об устранении коммунальной аварии и восстановлении водоснабжения.
По данным ведомства, коммунальная авария произошла в населенном пункте Плюсково Козельского района.
Из-за этого жители деревни остались без воды.
Аварию устранили. Водоснабжение восстановили.
