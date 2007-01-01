На улице Полесской огородят открытый люк

В четверг, 21 мая, калужанка рассказала об открытом люке возле дома №29 на улице Полесской в Европейском квартале.

По её словам, там ходит большое количество детей.

— Городские службы отвечают, что он ничей, - пишет женщина. - Три дня назад туда ногой провалился ребёнок.

— Спасателей сегодня направим на место, люк огородят, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - В настоящий момент прорабатываем вопрос о приеме колодца в казну с последующей передачей его балансодержателю для дальнейшего обслуживания.