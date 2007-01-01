На стройку квартала юстиции в Калуге завезли технику
Мы уже рассказывали, что не все жители Правобережья довольны уничтожением зеленой зоны.
На маленьком пятачке у кольцевой развязки собираются построить административные здания.
Власти Калуги в комментарии нашему изданию сообщали, что разрешения на строительство пока никому не выдавались. Но уже в среду, 20 мая, на площадке, которую огородили высоким забором, замечена техника.
