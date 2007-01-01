В Кирове аварийное общежитие, оставшееся без газа, расселят до 2028 года

Евгения Родионова
21.05, 10:30
Ранее мы писали о проблеме с отсутствием газа в аварийном общежитии города Кирова.

В среду, 13 мая, местная жительница обратилась к нам через сообщения обратной связи и рассказала, что в доме №14 на переулке Куракино газа нет уже долгое время.

По её словам, она живёт с детьми в общежитии, которое считается аварийным.

— Накануне была проверка газа из-за утечки, но вместо того чтобы устранить проблему, газ просто отключили. Многие жильцы уже съехали, на этажах остались всего две семьи - на втором, третьем и первом этажах.

— Газовая служба сообщала, что в общежитиях города, включая это, будет проводиться проверка газа, - комментирует ситуацию администрация муниципального Кировского округа. - Это общежитие признано аварийным и подлежит расселению до 2028 года. Подачу газа восстановить невозможно из-за нарушений. До расселения жильцам предлагают временно переехать в помещения маневренного фонда. Чтобы получить временное жильё, нужно обратиться в администрацию Кировского муниципального округа.

