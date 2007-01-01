В Кирове женщина с детьми осталась без газа в аварийном общежитии

Евгения Родионова
13.05, 17:19
В среду, 13 мая, в нашу редакцию обратилась читательница с просьбой помочь решить проблему с отсутствием газа в квартире.

По её словам, в доме №14 на переулке Куракино газа нет уже сутки.

— Я живу с детьми в общежитии, которое считается аварийным, - пишет горожанка. - Вчера была проверка газа из-за утечки. Вместо того чтобы устранить проблему, газ просто отключили. Многие жильцы уже съехали, на этаже остались всего две семьи - на втором, третьем и первом этажах. Газа нет уже сутки, детям еду не приготовить.

Мы попросили администрацию Кировского района и Государственную жилищную инспекцию Калужской области прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

