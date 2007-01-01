Мошенники начали рассылать калужанам поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ
Мошенники начали рассылать калужанам поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

Евгения Родионова
20.05, 13:33
В среду, 20 мая, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о поддельных квитанциях.

По её словам, такие квитанции рассылают мошенники.

— Вот такую левую квитанцию мне прислали, - пишет женщина. - При этом у меня нет ни счётчика, ни горячей воды. У меня колонка. Прошу выложить, так как я то всё понимаю, а бабульки могут взять и сразу оплатить.

В Государственной жилищной инспекции Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Если квитанция поступает от новой организации и предполагает оплату услуг, которых ранее не было (а также квитанция вызывает сомнение, выглядит иначе, чем обычно), рекомендуем уточнить информацию о начислении в УК.

