Мошенники начали рассылать калужанам поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ
В среду, 20 мая, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о поддельных квитанциях.
По её словам, такие квитанции рассылают мошенники.
— Вот такую левую квитанцию мне прислали, - пишет женщина. - При этом у меня нет ни счётчика, ни горячей воды. У меня колонка. Прошу выложить, так как я то всё понимаю, а бабульки могут взять и сразу оплатить.
В Государственной жилищной инспекции Калужской области прокомментировали ситуацию:
— Если квитанция поступает от новой организации и предполагает оплату услуг, которых ранее не было (а также квитанция вызывает сомнение, выглядит иначе, чем обычно), рекомендуем уточнить информацию о начислении в УК.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!