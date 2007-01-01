На Грабцевском шоссе уже год не подметают асфальт у жилого дома
На Грабцевском шоссе уже год не подметают асфальт у жилого дома

Евгения Родионова
20.05, 09:50
Об этом во вторник, 19 мая, рассказала калужанка в комментарии в социальной сети.

По её словам, возле дома №68 не убирают придомовую территорию.

— Созваниваюсь с УК уже два месяца, но, к сожалению, одни обещания по поводу уборки придомовой территории, - пишет горожанка. - То дворника нет, то телефона дворника нет и они не могут с ним связаться, и сказать, чтобы он выполнил свою работу. Асфальт около дома подметался последний раз в августе 2025 года! Грязи такой слой, что растёт трава. А сзади дома вообще ужас! Пожалуйста, помогите навести порядок, УК не реагирует.

— Мы уже сообщили в УК о необходимости уборки придомовой территории, - комментирует ситуацию Государственная жилищная инспекция Калужской области. - Наш специалист обязательно свяжется с вами в течение трех дней для уточнения информации о выполненных работах на ранее указанный номер телефона.

