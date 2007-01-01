В Балабаново отключили воду
Авария произошла на линии Тарутинского водозабора, сообщили днем во вторник, 19 мая, в администрации города.
Сейчас на месте работает ремонтная бригада.
- В связи с этим в городе Балабаново временно прекращена подача холодной воды, - говорится в официальном комментарии администрации. - Бригада «Водоканала» делает всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение.
