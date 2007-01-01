В Кирове устранили засор на сетях канализации

В воскресенье, 17 мая, жительница Кирова рассказала о проблеме с преддомовым канализационным колодцем возле дома №2А на улице Октябрьской.

По её словам, канализация течёт уже неделю.

— Звоним и в администрацию, и в управляющую компанию толку нет, - пишет горожанка. - Приехали, откачали, а она опять течёт, чистить её они не стали.

— Специалисты провели обследование и устранили засор на сетях канализации, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Вытекания прекратились.