Малоярославец ждут проблемы с водой
В среду, 20 мая, пройдут ремонтные работы на улице Мирной, сообщил глава района Вячеслав Парфенов.
С 9:00 до 17:00 будет пониженное давление или полное отсутствие воды на следующих улицах:
- Мирная;
- Дружбы;
- Энтузиастов;
- Строительная;
- Станционная;
- Станционный проезд;
- ул. Школьная;
- Школа № 3;
- Детский сад № 4;
- ул. Московская, дома №37, 39, 41, 44, 57, 59, 67, 69, 71, 73, 73а, 77, 77а, 79, 79а/1, 79а/2, 81, 89, 89/1, 89а;
- ул. Маяковского 2Г;
- ул. Первомайская;
- ул. Пионерская;
- ул. Победы;
- ул. О. Колесниковой дома № 1, №6, №14, №16, жители частного сектора;
- ул. 53 Саратовской дивизии дом №4;
- мкрн. Чуриково;
- мкрн. Заря.
