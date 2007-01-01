Малоярославец ждут проблемы с водой

Дмитрий Ивьев
18.05, 16:21
В среду, 20 мая, пройдут ремонтные работы на улице Мирной, сообщил глава района Вячеслав Парфенов.

С 9:00 до 17:00 будет пониженное давление или полное отсутствие воды на следующих улицах:

  • Мирная;
  • Дружбы;
  • Энтузиастов;
  • Строительная;
  • Станционная;
  • Станционный проезд;
  • ул. Школьная;
  • Школа № 3;
  • Детский сад № 4;
  • ул. Московская, дома №37, 39, 41, 44, 57, 59, 67, 69, 71, 73, 73а, 77, 77а, 79, 79а/1, 79а/2, 81, 89, 89/1, 89а;
  • ул. Маяковского 2Г;
  • ул. Первомайская;
  • ул. Пионерская;
  • ул. Победы;
  • ул. О. Колесниковой дома № 1, №6, №14, №16, жители частного сектора;
  • ул. 53 Саратовской дивизии дом №4;
  • мкрн. Чуриково;
  • мкрн. Заря.

