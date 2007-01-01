На улице Поселковой решили проблему с постоянными отключениями электроэнергии
В пятницу, 15 мая, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой разобраться с отключениями электроэнергии на улице Поселковой в микрорайоне Середа.
По её словам, отключения происходят постоянно.
— Отключают без предупреждения и на неопределённое время, - пишет женщина. - Прошу разобраться в ситуации.
— С начала 2026 года на кабельной линии электропередачи по улице Поселковой в микрорайоне Середа города Калуги было зафиксировано несколько технологических нарушений, которые стали причиной кратковременного перерыва электроснабжения потребителей, - комментирует ситуацию «Калугаэнерго». - Бригада энергетиков оперативно провела необходимые ремонтно-восстановительные работы. На данный момент электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.
