На улице Поселковой решили проблему с постоянными отключениями электроэнергии

В пятницу, 15 мая, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой разобраться с отключениями электроэнергии на улице Поселковой в микрорайоне Середа.

По её словам, отключения происходят постоянно.

— Отключают без предупреждения и на неопределённое время, - пишет женщина. - Прошу разобраться в ситуации.

— С начала 2026 года на кабельной линии электропередачи по улице Поселковой в микрорайоне Середа города Калуги было зафиксировано несколько технологических нарушений, которые стали причиной кратковременного перерыва электроснабжения потребителей, - комментирует ситуацию «Калугаэнерго». - Бригада энергетиков оперативно провела необходимые ремонтно-восстановительные работы. На данный момент электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.