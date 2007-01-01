На улице Константиновых мусорную площадку завалили покрышками

Об этом в понедельник, 18 мая, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, возле дома №4А место для вывоза мусора всё время завалено огромным количеством покрышек.

— Почему уже очень продолжительное время место для выброса мусора выглядит таким образом? - задаётся вопросом горожанка. - Кто должен следить за порядком на данном участке? Пешеходная зона завалена мусором и никому нет до этого никакого дела.

— Уборку территорий контейнерных площадок проводят по графику, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - На этой площадке уборка будет проведена в течение двух недель. Напоминаем, складировать покрышки, ветки, листву и строительный мусор нельзя на территории контейнерной площадки.